С 19 мая из Самары начнет летать прямой рейс в Баку

С 19 мая авиакомпания "ИрАэро" приступает к выполнению полетов по маршруту Самара - Баку - Самара.

Рейсы будут выполняться на самолетах "Суперджет-100" один раз в неделю, с 25 мая – по вторникам.

Вылет из Самары в 20:00, прибытие в Баку в 22:20 местного времени. Обратный рейс из столицы Азербайджана в 23:20, прибытие в самарский аэропорт Курумоч на следующие сутки в 01:40. Цена билета в одну сторону от 13350 рублей.

Билеты уже в продаже. Посмотреть актуальное расписание и уточнить время рейсов можно на сайте.