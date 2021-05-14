С 19 мая из Самары начнет летать прямой рейс в Баку

С 19 мая авиакомпания "ИрАэро" приступает к выполнению полетов по маршруту Самара - Баку - Самара.
Рейсы будут выполняться на самолетах "Суперджет-100" один раз в неделю, с 25 мая – по вторникам.
Вылет из Самары в 20:00, прибытие в Баку в 22:20 местного времени. Обратный рейс из столицы Азербайджана в 23:20, прибытие в самарский аэропорт Курумоч на следующие сутки в 01:40. Цена билета в одну сторону от 13350 рублей.
Билеты уже в продаже. Посмотреть актуальное расписание и уточнить время рейсов можно на сайте.
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
А руководитель района ни причём как бы. Вот так и руководим. Рука руку моет
Странно, но вот уже девятые сутки подряд в Самарской области от COVIDа умирают ровно по 15 человек. Я не верю в совпадения - это чиновники подтасовывают статистику. Вопрос- с какой целью?
Как там будет столько кружков, когда всего планируется 24 ученических места. Если бы хотели проявить благотворительность, взяли бы в аренду помещение, как частные детские сады и не трогали ботанический сад.
Хорошее начинание. Во всяком случае, это станет лучшим достижением Г.Н. Гридасова на должности министра Самарской области! Поздравляю Геннадия Николаевича со столь удачным проектом! Наконец-то у него получилось хоть что-то! Думаю, что кроме почтальонов, в проект нужно включить продавцов магазинов. Хотя бы сетевых: "Пятерочка", "Магнит".