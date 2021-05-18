Роспотребнадзор предупреждает о мерах профилактики клещевого вирусного энцефалита

Роспотребнадзор напоминает, что клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания - от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Как можно заразиться?

Возбудитель болезни (вирус клещевого энцефалита, ВКЭ) передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе со слюной:

при посещении эндемичных по КВЭ территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных садово-огородных участках,

при заносе клещей животными (собаками, кошками) или людьми - на одежде, с цветами, ветками и т.д. (заражение людей, не посещающих лес),

при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке.

при втирании в кожу вируса, выделяющегося при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.

В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом регистрируется на многих территориях России, где имеются основные его переносчики - клещи. Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, в Южном федеральном округе - Крым и Севастополь, из прилегающих к Московской области - Тверская и Ярославская области. На территории Московской области ВКЭ обнаруживался в клещах в Дмитровском, Талдомском и Раменском районах; в молоке коз - в Волоколамском районе, в клещах на западе Москвы в районе Крылатское.

Каковы основные признаки болезни?

Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность, связанная с периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный (скрытый) период длится чаще 10-14 дней, с колебаниями от 1 до 60 дней.

Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного характерен - лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище.

Кто подвержен заражению?

К заражению клещевым энцефалитом восприимчивы все люди, независимо от возраста и пола.

Наибольшему риску подвержены лица, деятельность которых связана с пребыванием в лесу: работники леспромхозов, геологоразведочных партий, строители автомобильных и железных дорог, нефте- и газопроводов, линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане заражаются в пригородных лесах, лесопарках, на садово-огородных участках.

Как можно защититься от клещевого вирусного энцефалита?

Заболевание клещевым энцефалитом можно предупредить: носить специальные защитные костюмы (для организованных контингентов) или одежду с длинными рукавами, которые у запястий укрепляются резинкой, заправлять рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги. Голову и шею закрывать косынкой.

Для защиты от клещей используют отпугивающие и уничтожающие их средства - акарицидно-репеллентные и акарицидные, - которыми обрабатывают одежду. Перед использованием препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сезон активности членистоногих, должен каждые 15 минут осматривать свою одежду и тело самостоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.

Где и как можно сделать прививку от клещевого вирусного энцефалита?

В РФ зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, НИИ, оказывающих данную услугу, после консультации врача. Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за две недели до выезда на неблагополучную территорию.

Что делать и куда обращаться, если Вы не привиты и находились на опасной неблагополучной по клещевому энцефалиту территории и произошло присасывание клеща?

Непривитым лицам проводится серопрофилактика - введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в сроки не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации по показаниям. В том случае, если присасывание клеща произошло на неэндемичной по клещевому энцефалиту территории, сначала проводится исследование клеща на наличие вируса и затем по показаниям проводится серопрофилактика. Ознакомиться с перечнем эндемичных по КВЭ территорий можно по ссылке.

Как снять клеща?

Лучше это сделать у врача в травматологическом пункте в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо соблюдать следующие рекомендации: