Под Тольятти госпитализирован ребенок после нападения собаки

В с. Верхнее Санчелеево под Тольятти на шестилетнего ребенка напала собака. Мальчика спас сосед, услышавший крики и рычание, пишет zasekin.ru.

Мужчина бросился на помощь во двор частного дома, где играл ребенок владельцев жилища. Пес испугался и сбежал.

Ребенка приняли в детской многопрофильной больнице, обработали раны, сделали сразу четыре укола, госпитализировали. Сейчас состояние мальчика стабильное, аппетит хороший, сон тоже.

Пса уже ищет участковый и глава поселения. Со слов пострадавшего мальчика, на собаке был коричневый ошейник. По факту случившегося полиция проводит проверку.