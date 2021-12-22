В Самаре арестовали трех Свидетелей Иеговы

В Самаре 15 декабря прошли обыски у членов "Свидетелей Иеговы" (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом сообщает Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы.

Обыски прошли в домах 10 самарцев. Правоохранители допросили 16 человек. Задержаны трое: Денис Кузянин, Сергей Паласенко и Николай Васильев. 16 декабря Самарский районный суд арестовал их на два месяца.

Представители организации утверждают, что двух человек, у которых проходили обыски, пытали. Якобы к их рукам прикладывали нагретый чайник и поливали горячей водой.

Напомним, в 2017 г. Верховный Суд РФ постановил прекратить деятельность религиозной организации, а Минюст включил "Свидетелей Иеговы" в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.