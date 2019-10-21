16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Имущество тольяттинских "Свидетелей Иеговы" перешло в собственность РФ Пытавшийся купить покровительство полицейского сотрудник нефтебазы получил 7,5 лет колонии Дело экс-главы РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина вернули в прокуратуру В Самаре осужден директор фирмы, укравший у своей компании 5 млн рублей Экс-зампрокурора Промышленного района Самары предстал перед судом

Суды Происшествия

Имущество тольяттинских "Свидетелей Иеговы" перешло в собственность РФ

ТОЛЬЯТТИ. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По иску прокурора Тольятти в собственность Российской Федерации передано имущество бывшей религиозной организации "Свидетели Иеговы", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 г. деятельность религиозной организации и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы" в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.

В связи с этим прокурор Тольятти обратился в суд с иском к Религиозному объединению "Свидетели Иеговы в Австрии". Автозаводским районным судом Тольятти 10 мая 2018 г. иск прокурора города удовлетворен, договор пожертвования между местной религиозной организацией "Свидетели Иеговы Тольятти" и Религиозным объединением "Свидетели Иеговы в Австрии" и право собственности ответчика на нежилое помещение на б-ре Туполева, 17 "А", площадью 283,3 кв. м., признаны недействительными. На ответчика возложена обязанность передать нежилое помещение в собственность Российской Федерации.

Решение суда вступило в законную силу 19 июня 2018 г., а 4 октября 2019 г. Управлением Росреестра по Самарской области осуществлена государственная регистрация права собственности Российской Федерации на спорное здание.

Гид потребителя

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3