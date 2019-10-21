Имущество тольяттинских "Свидетелей Иеговы" перешло в собственность РФ

По иску прокурора Тольятти в собственность Российской Федерации передано имущество бывшей религиозной организации "Свидетели Иеговы", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 г. деятельность религиозной организации и входящих в ее структуру местных религиозных организаций прекращена. Минюст России включил "Свидетелей Иеговы" в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм.

В связи с этим прокурор Тольятти обратился в суд с иском к Религиозному объединению "Свидетели Иеговы в Австрии". Автозаводским районным судом Тольятти 10 мая 2018 г. иск прокурора города удовлетворен, договор пожертвования между местной религиозной организацией "Свидетели Иеговы Тольятти" и Религиозным объединением "Свидетели Иеговы в Австрии" и право собственности ответчика на нежилое помещение на б-ре Туполева, 17 "А", площадью 283,3 кв. м., признаны недействительными. На ответчика возложена обязанность передать нежилое помещение в собственность Российской Федерации.

Решение суда вступило в законную силу 19 июня 2018 г., а 4 октября 2019 г. Управлением Росреестра по Самарской области осуществлена государственная регистрация права собственности Российской Федерации на спорное здание.