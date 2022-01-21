Под Самарой спасен лосенок, провалившийся под лед на Волге

В 12 км от с. Ширяево, на территории нацпарка "Самарская Лука", под лед на Волге провалился молодой лось.

Жители обратились за помощью к губернатору Самарской области Дмитрию Азарова. По их словам, ни у лесников, ни у спасателей Жигулевска нет судна на воздушной подушке, а без спецтехники подобраться к животному не было возможности из-за полыньи.

Распоряжением губернатора на место отправлен катер-глиссер, который приблизился к лосенку. Это сподвигло животное преодолеть в полынью и добраться до берега. Лось-подросток убежал в лес.