Под Самарой спасен лосенок, провалившийся под лед на Волге

В 12 км от с. Ширяево, на территории нацпарка "Самарская Лука", под лед на Волге провалился молодой лось.
Жители обратились за помощью к губернатору Самарской области Дмитрию Азарова. По их словам, ни у лесников, ни у спасателей Жигулевска нет судна на воздушной подушке, а без спецтехники подобраться к животному не было возможности из-за полыньи.
Распоряжением губернатора на место отправлен катер-глиссер, который приблизился к лосенку. Это сподвигло животное преодолеть в полынью и добраться до берега. Лось-подросток убежал в лес.
Последние комментарии
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.