Многокилометровые автозаторы сковали Самару в среду утром

В среду, 16 марта, примерно в 8:50 поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибалльный уровень пробок, и основные автомагистрали на карте города окрасились в бурый цвет, обозначающий наличие автомобильных заторов.

Наиболее сложная обстановка наблюдалась на Московском шоссе, где, по версии "Яндекса", автомобильная пробка начиналась от кольцевой развязки с пр. Кирова и доходила до перекрестка с ул. Авроры.

Затем затор на Московском шоссе был обозначен от ул. Революционной до ул. Мичурина. Затруднения с движение наблюдались на прилегающих к Московскому шоссе улицах: Революционная, пр. Масленникова, Луначарского.

Еще автомобильные заторы были обозначены в районе пересечения пр. Кирова с улицами Победы и Физкультурная, на улицах Ново-Вокзальная, Ново-Садовая, Тухачевского, Мичурина, Полевая, Южном Шоссе, Заводском шоссе и местами на других городских автодорогах.

Несколько позже "Яндекс" снизил уровень пробок в Самаре до 8 баллов.