Многокилометровые автозаторы сковали Самару в среду утром

В среду, 16 марта, примерно в 8:50 поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре девятибалльный уровень пробок, и основные автомагистрали на карте города окрасились в бурый цвет, обозначающий наличие автомобильных заторов.
Наиболее сложная обстановка наблюдалась на Московском шоссе, где, по версии "Яндекса", автомобильная пробка начиналась от кольцевой развязки с пр. Кирова и доходила до перекрестка с ул. Авроры.
Затем затор на Московском шоссе был обозначен от ул. Революционной до ул. Мичурина. Затруднения с движение наблюдались на прилегающих к Московскому шоссе улицах: Революционная, пр. Масленникова, Луначарского.
Еще автомобильные заторы были обозначены в районе пересечения пр. Кирова с улицами Победы и Физкультурная, на улицах Ново-Вокзальная, Ново-Садовая, Тухачевского, Мичурина, Полевая, Южном Шоссе, Заводском шоссе и местами на других городских автодорогах.
Несколько позже "Яндекс" снизил уровень пробок в Самаре до 8 баллов.
Последние комментарии
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа