Самарское ТТУ выплатит 574 тыс. руб. за смерть женщины, попавшей под трамвай по своей вине

Суд Ленинского района Самары обязал городское ТТУ возместить материальный и моральный вред родственникам погибшей в ДТП женщины. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В октябре 2020 г. на пр. Ленина 79-летняя пенсионерка попала под трамвай и погибла. Женщина сама нарушила ПДД. Правоохранители не нашли состава преступления в действиях водителя трамвая.

При этом "компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни гражданина источником повышенной опасности".

В результате супруг потерпевшей получит от муниципального предприятия 74 тыс. руб. в счет материального ущерба и 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Решение суда еще не вступило в законную силу.