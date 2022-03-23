Самарское ТТУ выплатит 574 тыс. руб. за смерть женщины, попавшей под трамвай по своей вине

Суд Ленинского района Самары обязал городское ТТУ возместить материальный и моральный вред родственникам погибшей в ДТП женщины. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В октябре 2020 г. на пр. Ленина 79-летняя пенсионерка попала под трамвай и погибла. Женщина сама нарушила ПДД. Правоохранители не нашли состава преступления в действиях водителя трамвая.
При этом "компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни гражданина источником повышенной опасности".
В результате супруг потерпевшей получит от муниципального предприятия 74 тыс. руб. в счет материального ущерба и 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!