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Самарское ТТУ выплатит 574 тыс. руб. за смерть женщины, попавшей под трамвай по своей вине Самарский университет им. Королева намерен открыть места для обучения детей военных Из-за ДТП на ул. Ташкентской в Самаре автобусы №№ 21 и 41 изменили маршрут В Самаре пройдет ежегодный башкирский национальный праздник "Каргатуй" В Самарской области прогнозируется теплая погода

Общество

Самарское ТТУ выплатит 574 тыс. руб. за смерть женщины, попавшей под трамвай по своей вине

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Ленинского района Самары обязал городское ТТУ возместить материальный и моральный вред родственникам погибшей в ДТП женщины. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В октябре 2020 г. на пр. Ленина 79-летняя пенсионерка попала под трамвай и погибла. Женщина сама нарушила ПДД. Правоохранители не нашли состава преступления в действиях водителя трамвая.

При этом "компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда вред причинен жизни гражданина источником повышенной опасности".

В результате супруг потерпевшей получит от муниципального предприятия 74 тыс. руб. в счет материального ущерба и 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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