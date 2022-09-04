В Самаре увековечили память росгвардейца, погибшего в ходе специальной военной операции

Мемориальная доска с именем офицера Росгвардии, старшего лейтенанта Алексея Блинкова, героически погибшего при выполнении служебно-боевой задачи в ходе специальной военной операции, открыта в самарской школе №95.
В памятном мероприятии, посвященном этому событию, приняли участие родственники героя, преподаватели и воспитанники школы, представители городских и муниципальных органов власти, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, ветераны войск правопорядка.
Открыл митинг начальник управления Росгвардии генерал-майор полиции Александр Эсауленко.
"Для меня крайне символично, что сегодняшнее событие происходит именно в этих стенах. Школа, в которой учился Алексей, носит имя другого бойца войск правопорядка - Героя России Евгения Золотухина. Это значит, что ваше учебное заведение воспитывает в сердцах своих учеников отвагу и мужество. Здесь уважают память своих выпускников, учат любить Родину по-настоящему беззаветно. И мы уверены, что молодое поколение останется верным этим традициям, которые помогут им в случае необходимости, не дрогнув, встать на защиту нашей Родины", - сказал, в частности, он.
Своими воспоминаниями об Алексее Блинкове поделились педагоги. "Алексей был очень дисциплинированным, разумным и целеустремленным человеком. И мы сделаем все для того, чтобы наши воспитанники помнили о нем и были достойны этой памяти", - отметила директор учебного заведения Оксана Бурмистрова.
В завершение мероприятия участники почтили память Алексея Блинкова и возложили цветы к мемориальной доске с его именем.
Алексей Блинков родился 5 августа 1991 года в поселке Безенчук Самарской области. С детства занимался дзюдо и самбо, занимал призовые места в областных соревнованиях. Посещал театральный кружок, стал лауреатом Всероссийского конкурса эстрадных танцев. Школу окончил с серебряной медалью. В 2017 году окончил Новосибирский ордена Жукова военный институт имени Яковлева войск национальной гвардии России. Героически погиб, выполняя служебно-боевую задачу в ходе специальной военной операции. Указом президента Российской Федерации от 1 апреля 2022 года награжден орденом Мужества (посмертно).