В Самаре из-за "Кросса нации" будет перекрыто движение

В связи с проведением "Кросса нации" в Самаре будет временно ограничено движение транспорта.

С 6:00 до 20:00 17 сентября будет ограничено движение транспорта по следующим участкам улично-дорожной сети:



— по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

— по Проезду № 2:

— по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.



Кроме того, с 18:00 16 сентября до 20:00 17 сентября будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств.