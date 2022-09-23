В Самаре открывается Универмаг российских дизайнеров

В ТЦ "Амбар" 24 сентября состоится открытие первого в Поволжье Универмага российских дизайнеров "SLAVA". Начало в 13:00.

В программе показы коллекций от российских дизайнеров, мастер-классы от стилистов, декораторов, парфюмеров и фэшн-иллюстраторов, артинсталяция от питерского художника Максим GAMMA и т.д. Здесь будут представлены самарские бренды и бренды других регионов России.



Универмаг "SLAVA" — принципиально новый формат торговли, позволяющий собрать под одной крышей популярных дизайнеров России, предоставляя брендам специально организованное для них пространство на лучших площадках города, обеспечивая мощный покупательский трафик.

Такой формат подойдет для продвижения производителей, которые представлены только онлайн, но и не имеют возможности познакомить своих потенциальных покупателей с продуктами офлайн.