Прокуратура добилась компенсации для пенсионера, сломавшего руку из-за наледи

Автозаводской районный суд Тольятти по иску районного прокурора взыскал 55 тыс. руб. в пользу 71-летнего пенсионера, пострадавшего от наледи. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

ЧП произошло 21 января 2022 года. Мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, поскользнулся, упал и получил закрытый перелом плеча.

Прокуратура выяснила, что по муниципальному контракту содержать дорогу и переход должно было ООО "ДРСУ". После этого надзорное ведомство через суд потребовало компенсировать пострадавшему моральный вред и расходы на лечение.

В итоге суд взыскал 50 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и более 5 тыс. руб. — в качестве возмещения расходов на лечение.