В Самаре у ТЦ "Аврора" легковушка врезалась в трамвай

В пятницу, 16 декабря, в Самаре в 7:40 24-летний водитель Renault Sandero в нарушение п. 9.6 ПДД РФ выехал на трамвайные пути встречного направления и допустил столкновение с трамваем маршрута № 3, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Полицейские уточняют, что в трамвае находилось 15 пассажиров, никто из них не пострадал. Но с места ДТП в лечебное учреждение была доставлена 27-летняя пассажирка легкового автомобиля.
На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливали все обстоятельства произошедшего. В настоящее время обеспечен беспрепятственный проезд транспортных средств.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...