В Самаре у ТЦ "Аврора" легковушка врезалась в трамвай

В пятницу, 16 декабря, в Самаре в 7:40 24-летний водитель Renault Sandero в нарушение п. 9.6 ПДД РФ выехал на трамвайные пути встречного направления и допустил столкновение с трамваем маршрута № 3, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские уточняют, что в трамвае находилось 15 пассажиров, никто из них не пострадал. Но с места ДТП в лечебное учреждение была доставлена 27-летняя пассажирка легкового автомобиля.

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции, устанавливали все обстоятельства произошедшего. В настоящее время обеспечен беспрепятственный проезд транспортных средств.