Движение транспорта по трассам М-5 "Урал" и Р-228 в Самарской области возобновилось

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 12 марта, с 17:00 возобновлено движение для грузового и маршрутного транспорта на участках федеральных дорог Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград (км 17 - км 47) в Самарской и Ульяновской областях и М-5 "Урал" (км 865 - км 944) в Самарской области.