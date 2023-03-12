В Самарской области ввели ограничения на участке дороги М-5 "Урал"

Участок трассы М-5 "Урал" в Самарской области закрыли для движения грузового и маршрутного транспорта.

Ограничения ввели на участке 865 по 944 км (от поворота на Репьевку до Большой Рязани) с 14:00 до 19:00 по самарскому времени, сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Причина - сильный туман, ограниченная видимость, говорится в сообщении управления.

Напомним, ранее движение грузового и маршрутного транспорта ограничили на участке трассы Р-228 в Самарской и Ульяновской областях.