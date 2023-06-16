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Владимир Путин предложил выплачивать детское пособие на весь период независимо от дохода семьи

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) предложил выплачивать пособие на ребенка до 1,5 лет и единое детское пособие на весь период времени, на какое оно назначено, независимо от того, увеличился доход в семье или нет.

Об этом сообщает gazeta.ru.

"Предлагаю пособие на ребенка до полутора лет, а также детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который назначено, вне зависимости от того, увеличился доход или нет", - сказал он.

Кроме того, глава российского государства отметил, что необходимо "сохранять пособия по уходу за ребенком даже при частичной занятности родителя", а также "закрепить это понятие в законе".

Также Владимир Путин заявил, что в России продолжается индексирование минимального размера оплаты труда (МРОТ). По словам российского лидера, с 1 января 2024 года будет проведена еще одна индексация сразу на 18,5%.

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