Минтруд подготовил законопроект об увеличении МРОТ с 2024 года на 18,5%

Минтруд России представил на общественное обсуждение законопроект, который предполагает увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года на 18,5%.

Соответствующий документ размещен в понедельник, 3 июля, на официальном портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что на 1 января 2021 года МРОТ был установлен на уровне 12 792 рублей, на 1 января 2022 года - 13 890 рублей, на 1 января 2023 года - на уровне 16 242 рублей.

Как отметили в пресс-службе ведомства, увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост зарплат для 4,8 млн россиян.