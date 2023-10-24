Байеры рекомендовали дизайнерам Volga Fashion Week наращивать производство и усиливать маркетинг

В Москве завершилась неделя Volga Fashion Week сезон весна/лето 2024. 21 октября 37 дизайнеров показали свои коллекции. На подиуме можно было увидеть всю палитру российской моды.

Здесь и коллекции в этно-стиле, и современная классика, деконструктивизм, детские коллекции и многое другое.

"Мы отобрали часть коллекций из полученных более чем 200 заявок, - рассказывает Юлиана Благовская, генеральный продюсер Volga Fashion Week. - Мы всегда с особым интересом относимся к дизайнерам, которые работают в этно-стиле, интересуются фольклором, историей. Вот почему на подиуме можно было увидеть коллекции Софии Горленко из Москвы, Киры Орловой из Санкт-Петербурга, Екатерины Сохаревой из Иваново и много других. В то же время мы обращаем внимание на коллекции, которые имеют хороший коммерческий потенциал. Регулярно приглашаем байеров российских универмагов и маркетплейсов из разных ценовых сегментов. Нам важно, чтобы представители ритейла могли найти успешные коллекции и донести их до покупателей".

22 октября дизайнеров ждали деловая программа, представляющая собой полноценный день обучения, и байерская сессия. Представители SLAVA Concept, Lamoda, Fashion Sfera познакомились с 13 коллекциями, дали рекомендации российским модельерам и обменялись контактами.

"Я бы порекомендовал дизайнерам сосредоточиться на уникальной составляющей бренда, найти свою фишку, работать с собственным трафиком, расширять ассортиментную матрицу", - комментирует Максим Лымарь, руководитель коммерческого отдела сети универмагов российских дизайнеров SLAVA CONCEPT, где уже представлены некоторые участники Volga Fashion Week.

"Нам было особенно приятно отметить бренды, которые в перспективе могли бы стать частью раздела "Шоурум", где собран ассортимент нишевых и концептуальных локальных марок, - делится своим мнением Елизавета Широкова, специалист по закупкам одежды Lamoda. - На наш взгляд, брендам удалось удивить разнообразием идей и дизайнерских решений. Важно, что были представлены коллекции, отвечающие текущим запросам рынка, - plus size и детский ассортимент, которые мы активно развиваем в разделе, а также собственные дизайнерские интерпретации текущих трендов. Мы знаем, что за каждой коллекцией стоит колоссальная работа и верим, что бренды найдут своих лояльных покупателей, поэтому уже сейчас рекомендуем увеличивать коммерческую долю ассортимента, инвестировать в продвижение и узнаваемость, а также быть готовым к увеличению производства в ответ на возрастающий спрос".

Куратор байерской сессии, генеральный директор консалтингового агентства Fashion Force Елена Письменская отмечает высокий уровень коллекций, участвовавших в байерской сессии. Было много работ премиального уровня, и хотя они, по мнению эксперта, не совсем подходили для представления на маркетплейсах и в универмагах, но потенциал брендов виден.

Кому-то в силу специфики позиционирования байеры рекомендовали развивать фирменные корнеры, а кому-то - открытие собственных розничных точек. А коллекции Adiantaum, A.P, МИР, BOXXY Bags, LAMAZZO ATELIER и другие вызвали неподдельный интерес у закупщиков, в результате чего произошел обмен контактами.

"Именно из таких алмазов может сформироваться состав российской премиальной моды. Уверена, что такой формат диалога полезен всем: и дизайнерам, и байерам. Он помогает развивать российскую моду", - резюмирует Елена Письменская.