С 13 ноября изменится расписание грузовой переправы "Самара - Рождествено"

C 13 ноября меняется расписание движение судов на грузовой переправе "Октябрьский спуск - Рождествено".
Из Самары паром будет уходить в 8:00, 14:00 и 18:00. Из Рождествено - 6:00, 12:30 и 16:30.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.
Последние комментарии
Вот это правильный конкурс. Люди должны видеть, чем занимается власть. Молодец Матвиенко. Вот только почему-то других чиновников подобные конкурсы не интересуют))
Кому нужны они?? Добавьте транспорт по Мичурина и по Масленникова!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻