С 13 ноября изменится расписание грузовой переправы "Самара - Рождествено"

C 13 ноября меняется расписание движение судов на грузовой переправе "Октябрьский спуск - Рождествено".

Из Самары паром будет уходить в 8:00, 14:00 и 18:00. Из Рождествено - 6:00, 12:30 и 16:30.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.