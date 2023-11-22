На трассе М-5 в Самарской области введено ограничение движения

В среду, 22 ноября, с 8:45 введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках трассы М-5 "Урал".

М-5 "Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск" с 802 км по 945 км (Ульяновская и Самарская область) в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий (низовая метель, гололедица).

М-5 "Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск" с 945 км по 982 км (Самарская область) в целях обеспечения безопасности дорожного движения и не допущения возникновения заторовых ситуаций на участке вводимых ограничений.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 14.00 22 ноября. Время окончания ограничения может дать изменено по причине продолжения действия неблагоприятных погодных условий.

Госавтоинспекция Самарской области призывает автомобилистов учитывать погодные условия и воздержаться от управления транспортом без особой надобности, всем участникам дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.