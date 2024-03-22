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В России и в Мире

Десятки погибших: в Москве террористы расстреляли посетителей концерта

МОСКВА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт — группа неизвестных с автоматами расстреляла посетителей и подожгла здание.

Судя по многочисленным видео, появившихся в соцсетях, террористы открыли огонь перед входом в здание, расстреливая всех, кто попадался им на пути. В здании они дошли до самого концертного зала, где должно было состояться выступление группы "Пикник", на которое были распроданы все билеты — более 6 тысяч. Здесь они расстреливали зрителей, а затем подожгли зал. Пожар охватил большую часть "Крокуса".

В СМИ появлялась неофициальная информация о 40 погибших. Пока точное число жертв теракта не известно — силовики и пожарные лишь недавно зашли в здание.

"Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному рангу. Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Огнеборцами из подвала здания выведены около 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов", — сообщили в МЧС.

Нападавших описывают как бородачей в бронежилетах. ПО предварительным данным, их было не менее пяти.

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