Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

Телеграм-канал Baza опубликовал ориентировки, которые разослали в отделы полиции Центрального федерального округа, предположительно в связи с терактом в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".
На ориентировках четверо уроженцев Таджикистана. Один из них - 28-летний Рустам Назаров, который получил российский паспорт в Борском районе в 2020 г., а прописан был в Самаре на ул. Калинина.
Предполагаемые преступники могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества. При задержании сотрудникам полиции приказано соблюдать меры личной безопасности. На поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав.
Ранее появлялась информация, что машина с подозреваемыми в теракте была задержана в Брянской области, два человека были задержаны, а четырем удалось скрыться. Ориентировка распространена именно УМВД по Брянской области.
Напомним, вечером 22 марта группа неизвестных с автоматами расстреляла посетителей в "Крокус Сити Холла" и подожгла здание. По последним данным, погибло более 60 человек.
Последние комментарии
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Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..