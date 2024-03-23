Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

Телеграм-канал Baza опубликовал ориентировки, которые разослали в отделы полиции Центрального федерального округа, предположительно в связи с терактом в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

На ориентировках четверо уроженцев Таджикистана. Один из них - 28-летний Рустам Назаров, который получил российский паспорт в Борском районе в 2020 г., а прописан был в Самаре на ул. Калинина.

Предполагаемые преступники могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества. При задержании сотрудникам полиции приказано соблюдать меры личной безопасности. На поиски подозреваемых ориентирован весь личный состав.

Ранее появлялась информация, что машина с подозреваемыми в теракте была задержана в Брянской области, два человека были задержаны, а четырем удалось скрыться. Ориентировка распространена именно УМВД по Брянской области.

Напомним, вечером 22 марта группа неизвестных с автоматами расстреляла посетителей в "Крокус Сити Холла" и подожгла здание. По последним данным, погибло более 60 человек.