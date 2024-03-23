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Происшествия

Baza: Руслан Назаров с самарской пропиской не участвовал в теракте

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Руслан Назаров, проходивший по ориентировкам в качестве подозреваемого в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", предположительно оказался непричастен к теракту, сообщает Baza.

По данным издания, которое первым распространило полицейские ориентировки с Назаровым, тот весь день был дома в Самаре со своими родными. По родственников, весь вчерашний вечер он провел с ними. Его сестра рассказывает, что сначала Рустам поужинал с ней и родителями, а потом отвез ее домой.

Сообщается, что уже утром Рустам увидел свое фото на ориентировках и сам отправился в полицию. Сейчас он дает показания.

По данным Baza, вероятнее всего Рустам стал одним из подозреваемых, так как автомобиль, на котром передвигались террористы, раньше было оформлено на него. По словам соседей, два года назад он продал машину.

Напомним, вечером 22 марта группа неизвестных с автоматами расстреляла посетителей в "Крокус Сити Холла" и подожгла здание. По последним данным, погибло 93 человека.\

СМИ распространили ориентировки на четверых уроженцев Таджикистана, подозреваемых в совершении этого теракта. Якобы один из них - 29-летний Рустам Назаров, который получил российский паспорт в Борском районе Самарской области в 2020 г. и прописан в Самаре.

Ночью машину с подозреваемыми обнаружили в Брянской области. Один был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков через некоторое время был обнаружен и задержан еще один подозреваемый. Позднее глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле".

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