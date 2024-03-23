16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полиция в Самаре работает по месту прописки подозреваемого в теракте в "Крокусе" В Чапаевске задержали подозреваемого в поджоге двух автомобилей Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области Косметолог из Самары лишилась более 1 млн руб. из-за мошенников Житель Самарской области убил человека и 20 лет жил по документам родственника

Преступления Происшествия

Полиция в Самаре работает по месту прописки подозреваемого в теракте в "Крокусе"

САМАРА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 1207
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Силовики работают по месту прописки уроженца Таджикистана Рустама Назарова, зарегистрированного в Самаре в одном из домов на ул. Калинина. Сообщалось, что его считают одним из исполнителей теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

Фото: автора

По словам корреспондента Волга Ньюс, находящегося на месте событий, полицейские проводят опросы соседей Назарова. Также они общаются с некими людьми восточной внешности - возможно, его родственниками или знакомыми.

Полицейские на месте не комментируют происходящее. Отказались от официальных комментариев и в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, вечером 22 марта группа неизвестных с автоматами расстреляла посетителей в "Крокус Сити Холла" и подожгла здание. По последним данным, погибло 93 человека.

СМИ распространили ориентировки на четверых уроженцев Таджикистана, подозреваемых в совершении этого теракта. Якобы один из них - 29-летний Рустам Назаров, который получил российский паспорт в Борском районе Самарской области в 2020 г. и прописан в Самаре.

Ночью машину с подозреваемыми обнаружили в Брянской области. Один был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков через некоторое время был обнаружен и задержан еще один подозреваемый.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31