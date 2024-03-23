Полиция в Самаре работает по месту прописки подозреваемого в теракте в "Крокусе"

Силовики работают по месту прописки уроженца Таджикистана Рустама Назарова, зарегистрированного в Самаре в одном из домов на ул. Калинина. Сообщалось, что его считают одним из исполнителей теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл".

По словам корреспондента Волга Ньюс, находящегося на месте событий, полицейские проводят опросы соседей Назарова. Также они общаются с некими людьми восточной внешности - возможно, его родственниками или знакомыми.

Полицейские на месте не комментируют происходящее. Отказались от официальных комментариев и в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, вечером 22 марта группа неизвестных с автоматами расстреляла посетителей в "Крокус Сити Холла" и подожгла здание. По последним данным, погибло 93 человека.

СМИ распространили ориентировки на четверых уроженцев Таджикистана, подозреваемых в совершении этого теракта. Якобы один из них - 29-летний Рустам Назаров, который получил российский паспорт в Борском районе Самарской области в 2020 г. и прописан в Самаре.

Ночью машину с подозреваемыми обнаружили в Брянской области. Один был задержан на месте, остальные скрылись в лесу. В результате поисков через некоторое время был обнаружен и задержан еще один подозреваемый.