Владимиру Путину доложили о задержании напавших на "Крокус Сити Холл" террористов

Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба Кремля.
Александр Бортников также информировал президента о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт.
Напомним, вечером 22 марта группа преступников с автоматами расстреляла посетителей в "Крокус Сити Холла" и подожгла здание. По последним данным, погибло 93 человека.
Ранее в СМИ появились ориентировки на предполагаемых преступников, согласно короторым, в числе разыскиваемых четверо граждан Таджикистана. Один из них — 29-летний Рустам Назаров, который получил российский паспорт в Борском районе Самарской области в 2020 г., а прописан в Самаре на ул. Калинина. Сейчас по месту его регистрации работает полиция.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?