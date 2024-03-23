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Власть и политика

Владимиру Путину доложили о задержании напавших на "Крокус Сити Холл" террористов

МОСКВА. 23 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокус Сити Холле", сообщает пресс-служба Кремля.

Александр Бортников также информировал президента о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт.

Напомним, вечером 22 марта группа преступников с автоматами расстреляла посетителей в "Крокус Сити Холла" и подожгла здание. По последним данным, погибло 93 человека.

Ранее в СМИ появились ориентировки на предполагаемых преступников, согласно короторым, в числе разыскиваемых четверо граждан Таджикистана. Один из них — 29-летний Рустам Назаров, который получил российский паспорт в Борском районе Самарской области в 2020 г., а прописан в Самаре на ул. Калинина. Сейчас по месту его регистрации работает полиция.

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