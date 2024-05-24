"Мегамаркет" арендует площади IKEA в самарском ТЦ "МЕГА"

У самарского торгового центра "МЕГА" появится новый арендатор. Это маркетплейс "Мегамаркет". О событии Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ТЦ.

Данные о сделке появились в федеральных СМИ в начале апреля. Сообщалось, что "Мегамаркет" займет площади IKEA во всех 14 ТЦ "МЕГА". Теперь это официально подтверждено.

"В начале апреля центры "МЕГА" и один из крупнейших в России маркетплейсов "Мегамаркет" договорились об аренде площадей, которые ранее занимали магазины "ИКЕА", в том числе и в "МЕГЕ Самара", - сообщила пресс-служба ТЦ.

Правда, сроки размещения "Мегамаркета" и особенности его работы на площадке пока не раскрываются.

В июле 2023 года озвучивалась версия, что в самарском ТЦ "Мега" может открыться магазин турецкого производителя мебели Kelebek - аналога шведской IKEA.

У самой "МЕГИ" в сентябре 2023 года сменился владелец - ТЦ купила группа "Газпромбанк".