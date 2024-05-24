"Мегамаркет" арендует площади IKEA в самарском ТЦ "МЕГА"

У самарского торгового центра "МЕГА" появится новый арендатор. Это маркетплейс "Мегамаркет". О событии Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ТЦ.
Данные о сделке появились в федеральных СМИ в начале апреля. Сообщалось, что "Мегамаркет" займет площади IKEA во всех 14 ТЦ "МЕГА". Теперь это официально подтверждено.
"В начале апреля центры "МЕГА" и один из крупнейших в России маркетплейсов "Мегамаркет" договорились об аренде площадей, которые ранее занимали магазины "ИКЕА", в том числе и в "МЕГЕ Самара", - сообщила пресс-служба ТЦ.
Правда, сроки размещения "Мегамаркета" и особенности его работы на площадке пока не раскрываются.
В июле 2023 года озвучивалась версия, что в самарском ТЦ "Мега" может открыться магазин турецкого производителя мебели Kelebek - аналога шведской IKEA.
У самой "МЕГИ" в сентябре 2023 года сменился владелец - ТЦ купила группа "Газпромбанк".
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”
Круто!