16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Мегамаркет" арендует площади IKEA в самарском ТЦ "МЕГА" Кладбище — не помеха: УГООКН согласовало застройку территории самарского хлебозавода № 2 Авито Работа: В Самаре спрос работодателей на специалистов по управлению персоналом вырос в 1,5 раза Дети Леонида Михельсона заняли вторую строчку Forbes в рейтинге самых богатых наследников Инвесторы построят в Самаре пять детских садов и расчистят площадки под школы

Экономика и бизнес

"Мегамаркет" арендует площади IKEA в самарском ТЦ "МЕГА"

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 109
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

У самарского торгового центра "МЕГА" появится новый арендатор. Это маркетплейс "Мегамаркет". О событии Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ТЦ.

Фото: Архив «ВН»

Данные о сделке появились в федеральных СМИ в начале апреля. Сообщалось, что "Мегамаркет" займет площади IKEA во всех 14 ТЦ "МЕГА". Теперь это официально подтверждено.

"В начале апреля центры "МЕГА" и один из крупнейших в России маркетплейсов "Мегамаркет" договорились об аренде площадей, которые ранее занимали магазины "ИКЕА", в том числе и в "МЕГЕ Самара", - сообщила пресс-служба ТЦ.

Правда, сроки размещения "Мегамаркета" и особенности его работы на площадке пока не раскрываются.

В июле 2023 года озвучивалась версия, что в самарском ТЦ "Мега" может открыться магазин турецкого производителя мебели Kelebek - аналога шведской IKEA.

У самой "МЕГИ" в сентябре 2023 года сменился владелец - ТЦ купила группа "Газпромбанк".

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №26

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 20 мая 2024 03:14 Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило

На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Sup Supchik 08 мая 2024 23:37 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”

Thomas Hodgkinson 08 мая 2024 02:29 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Круто!

Фото на сайте

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

В Самаре прошел первый межрегиональный форум "Теплогенерация-2024"

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Новые вызовы и новые возможности: в Самаре прошла V Международная конференция нефтегазодобытчиков

Агровыставка 2 и 3 сентября

Агровыставка 2 и 3 сентября

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2