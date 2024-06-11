Россияне активно подключаются к программе долгосрочных сбережений

Президент России Владимир Путин поручил увеличить срок программы долгосрочных сбережений (ПДС), стартовавшей 1 января 2024 г., с трех до 10 лет.

Увеличение срока государственного софинансирования программы позволит сделать программу еще более привлекательной для людей, отметил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич. Об этом он сообщил на семинаре-совещании в Нижнем Новгороде, посвященном ПДС.

"Безусловно, это важное решение позволит сделать использование нового сберегательного инструмента по-настоящему массовым. С учетом того, что минимальный срок участия в программе составляет 15 лет, получать финансовую поддержку можно будет на протяжении большей части этого времени. Две трети срока пройдет в режиме "умножить на два" — для людей с зарплатой до 80 тыс. руб. это может стать очень хорошим подспорьем", — рассказал он.

По его словам, для операторов программы долгосрочных сбережений — негосударственных пенсионных фондов — ее реализация уже стала новым витком развития и своеобразным вызовом. Чтобы привлекать и удерживать клиентов, которые готовы отдать свои деньги в управление на длительный срок, нужно предлагать действительно выгодные и конкурентные условия.

С начала года участниками программы долгосрочных сбережений стало уже более полумиллиона человек, сообщила начальник отдела регулирования негосударственных доходов пенсионных фондов Департамента финансовой политики Минфина России Наталия Каменская. По ее словам, рост интереса россиян к долгосрочным сбережениям может поспособствовать развитию рынка негосударственных пенсионных фондов.

"Гарантии защиты средств и повышенную надежность обеспечивают абсолютно все НПФ, но это далеко не все. В рамках ПДС каждый фонд старается предложить какие-то дополнительные опции — фиксированную ставку доходности или, например, особые условия договора. То есть НПФ стараются сделать пользование этим финансовым инструментом максимально удобным и понятным для клиентов", — добавила Наталия Каменская.

Председатель Совета СРО Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай, говоря о преимуществах программы, напомнил о возможности перевода в нее пенсионных накоплений. По его словам, около 40% участников ПДС уже воспользовались этой опцией.

"Если вы были официально трудоустроены в период с 2002 до 2014 год, то у вас есть накопление по обязательному пенсионному страхованию, которые можно перевести в программу долгосрочных сбережений. Даже если вы родились позже, приходите в любой негосударственный пенсионный фонд по своему выбору и заключайте договор ПДС. С момента, как вы начнете делать отчисления, государство будет софинансировать ваши взносы. Благодаря программе через 10 лет вы соберете на счету значимую сумму. Если ежемесячно отчислять всего 2% от своих доходов, то через 10 лет вы накопите сумму, равную 5-6 вашим месячным доходам", — рассказал Аркадий Недбай.

В ходе семинара представители Минфина РФ и НАПФ встретились с руководителями региональных органов исполнительной власти, а также, по видеосвязи, с представителями субъектов ПФО.