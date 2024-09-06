CARCADE поддержала "День коллабораций" в Ижевске

Мероприятие, организованное сообществом предпринимателей "Бизнес Бизнесу", при поддержке Корпорации развития Удмуртской Республики объединило ведущих экспертов и представителей различных отраслей.

21 августа более 60 предпринимателей Ижевска встретились в конференц-зале отеля "Панорама" для проведения нетворкинга. В рамках мероприятия участники смогли презентовать себя и свою компанию десяткам предпринимателей и найти потенциальных партнёров для эффективного сотрудничества в B2B и B2C сегментах. По итогу мероприятия было заключено более 70 соглашений о сотрудничестве. Также для участников были проведены мастер-классы по ораторскому искусству и невербальной коммуникации.

"День коллабораций — это прекрасная возможность для любой компании заявить о себе. Подобные мероприятия позволяют расширить сеть контактов, что, несомненно, влияет на развитие бизнес-среды в Удмуртской республике. — прокомментировал участие Эдуард Вахитов, менеджер компании ООО "Каркаде" в г. Ижевск.