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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE поддержала "День коллабораций" в Ижевске

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мероприятие, организованное сообществом предпринимателей "Бизнес Бизнесу", при поддержке Корпорации развития Удмуртской Республики объединило ведущих экспертов и представителей различных отраслей.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

21 августа более 60 предпринимателей Ижевска встретились в конференц-зале отеля "Панорама" для проведения нетворкинга. В рамках мероприятия участники смогли презентовать себя и свою компанию десяткам предпринимателей и найти потенциальных партнёров для эффективного сотрудничества в B2B и B2C сегментах. По итогу мероприятия было заключено более 70 соглашений о сотрудничестве. Также для участников были проведены мастер-классы по ораторскому искусству и невербальной коммуникации.

"День коллабораций — это прекрасная возможность для любой компании заявить о себе. Подобные мероприятия позволяют расширить сеть контактов, что, несомненно, влияет на развитие бизнес-среды в Удмуртской республике. — прокомментировал участие Эдуард Вахитов, менеджер компании ООО "Каркаде" в г. Ижевск.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wYusd2

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