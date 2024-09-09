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Финансы Экономика и бизнес

Специальное предложение на лизинг NORMAXONE в CARCADE

САМАРА. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE финансирует NORMAXONE на специальных условиях — легковой коммерческий транспорт доступен к оформлению в лизинг с применением скидки в размере 4% от РРЦ. Предложение действует на договоры, заключённые до конца 2024 года.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Предложение разработано в рамках сотрудничества с автопроизводителем с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Привилегия в размере 4% действует на все комплектации, а именно MiddleTop и HighTop. Подробные условия программы уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором транспорта обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 3030.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5z3rWRN

ИНН 3905019765

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