Лизинг GAC М8 в CARCADE с максимальной выгодой в сентябре

В сентябре 2024 года минивэны GAC М8 доступны к приобретению в лизинг через компанию CARCADE с корпоративной скидкой в размере 12% от РРЦ. Количество доступных в рамках акции автомобилей ограничено.

Дисконт может быть учтён при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальным дилером марки на территории РФ. В рамках специальной программы финансирования марки GAC клиентам CARCADE предоставляется возможность воспользоваться корпоративной скидкой не только на модель M8, но и на GS3 и GS8, скидка на которые составляет 10%. Количество финансируемых единиц доступно без ограничений на одно юридическое лицо или ИП. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

GAC M8 — это минивэн представительского класса. Продуманный дизайн и интеллектуальная система безопасности дают возможность передвигаться с максимальным комфортом и привлекать должное внимание к вашему бизнесу. Третье поколение модели M8 оснащено крупной радиаторной решёткой и новейшей оптикой, подчёркивающими индивидуальность автомобиля. Под капотом — четвёртое поколение высокоэффективного двигателя 2.0T GTI с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, обладающие отличными эксплуатационными показателями, применимыми к российским дорогам. Максимальная мощность минивэна в топовой комплектации составляет 231 л. с. Заявленный расход топлива — 8,8л/100км.

Премиум-комплектация гарантирует водителю и пассажирам удобство передвижения на высшем уровне. GAC M8 отличается просторным салоном на 7 посадочных мест. Капитанские кресла второго ряда с функцией массажа поддерживают интеллектуальные решения на тактильном уровне: кожаный салон, электропривод регулировки положения в четырёх направлениях, вентиляция и обогрев сиденья. Комфортабельные сидения третьего ряда с регулировкой положения в 4 направлениях дают возможность разместить ещё трёх пассажиров. Премиальная аудиосистема Dual Sound сочетает новейшие звуковые алгоритмы YAMAHA и систему виртуального объёмного звучания ADiGO. А 14,6-дюймовый сенсорный экран в центральной консоли станет приятным сопровождением в дороге на дальние расстояния.

Финансирование GAC M8 возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE: возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД, программа круглосуточной автопомощи на дороге. Кроме того, клиенты CARCADE получают гибкие параметры настройки сделки, включая возможность выбора аванса от 0%, выкупного платежа до 50%, срока лизинга от 6 до 60 месяцев и вариативных графиков платежей.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.