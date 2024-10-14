Специальное предложение на каско транспортных средств FOTON при оформлении лизинга в CARCADE

Компания CARCADE совместно со страховым партнёром "ВСК" предлагают специальные условия на страхование каско транспортных средств FOTON. При оформлении в лизинг определённых моделей марки применяется скидка на полис страхования.

В рамках программы клиентам CARCADE доступен сквозной страховой тариф на полное каско без применения франшизы, составляющий 1,75%. Тариф распространяется на тягачи FOTON A, Foton R, Galaxy, пикап Tunland G7 и другие модели.

Так, например, при оформлении лизинга на тягач Foton A за 7,5 млн рублей страховая премия при тарифе 1,75% составит 131 250 рублей. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии или поставке при условии оформления лизингового графика на срок до 84 месяцев. Срок страхования по специальной программе равен сроку договора лизинга и не ограничивается первым годом — для многолетнего полиса страхования второй и последующие годы акционный тариф первого года сохраняется без изменений.

Также доступны широкие параметры для настройки сделки: аванс от 0 до 50%, срок от 6 до 60 месяцев, равные, убывающие, сезонные или гибкие графики платежей. Полный перечень доступных к приобретению транспортных средств можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

Приобретение грузовых автомобилей FOTON доступно в рамках онлайн-лизинга с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде".

За индивидуальным графиком и подбором ТС обращайтесь к персональному менеджеру, по телефону горячей линии 8 800 700 3030 или оставляйте заявку на сайте.