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CARCADE развивает партнёрские отношения в регионах

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В октябре лизинговая компания CARCADE стала партнёром ряда мероприятий, организованных официальными поставщиками и дилерами автомобильных марок.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

5 октября в Чите состоялся автопробег "На Восток", спонсором которого выступила лизинговая компания CARCADE. В рамках события официальные дилеры брендов Geely, Chery, Haval, Jac, OMODA& JAECOO отправились в автопробег по городу и организовали тест-драйвы автомобилей в центре Читы. По главным улицам города проехало около 50 машин, а всего в автопробеге приняли участие 27 городов России. Участники смогли вживую познакомиться с флагманскими моделями брендов и узнать о действующих предложениях на их покупку и оформление в лизинг. После заезда на спортивно-оздоровительном комплексе "Высокогорье" состоялось торжество и субботник. На территории спортивной базы провели генеральную уборку, чтобы подготовить её к зимнему сезону и приёму спортсменов. Мероприятие сопровождалось детской анимационной программой, розыгрышем призов от партнёров и выступлением творческих коллективов.

10 октября в Новосибирске прошла презентация обновлённого Exeed RX, специальным партнёром которой выступила компания CARCADE. На мероприятие были приглашены владельцы и поклонники этого премиум-бренда. В качестве площадки был выбран "Гараж ретро авто", расположенный вблизи квартала "Инские холмы". Он представляет собой музей, коллекция которого насчитывает более двадцати советских автомобилей. В ходе мероприятия гости смогли ознакомиться с экспонатами музея, пройти тест-драйв новинки, принять участие в фуршете, попробовать коктейли, создать собственные духи и изготовить кожаный брелок своими руками.

"Хочется подчеркнуть значимость проведения подобных мероприятий, поскольку они предоставляют отличную возможность продемонстрировать самые ожидаемые новинки авторынка и дать аудитории прочувствовать технические характеристики на собственном опыте", — прокомментировала Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".

Реклама. ООО "Каркаде".

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