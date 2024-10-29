CARCADE приняла участие в выставке КРЕДИТ-EXPO в Москве

Лизинговая компания CARCADE приняла участие в VIII выставке кредитов для МСБ "КРЕДИТ-EXPO", которая проходила 22–23 октября в Москве на территории выставочного центра "ИнфоПространство".

VIII выставка КРЕДИТ-EXPO собрала ключевых игроков финансового сектора: представителей крупных и средних банков, специализированные кредитные организации, лизинговые компании, венчурных инвесторов, а также представителей государственных структур, отвечающих за поддержку МСБ. Это единственная в своём роде выставка в России, полностью посвящённая финансированию малых и средних предприятий, и её главная цель — создание прозрачной и понятной системы доступа к финансовым ресурсам для владельцев и руководителей компаний. Выставка не только продемонстрировала широкий спектр финансовых инструментов, доступных для бизнеса — от банковских кредитов и лизинга до государственных субсидий и грантов, но и создала благоприятную среду для построения деловых связей. Организаторы позаботились об удобной инфраструктуре: просторные выставочные залы, зоны для проведения переговоров, комфортные места для работы, что позволило участникам максимально эффективно использовать время, проведённое на выставке.

Лизинговая компания CARCADE, уже не первый год участвующая в выставке КРЕДИТ-EXPO, представила свои лизинговые продукты. Менеджеры проводили индивидуальные консультации, помогая посетителям подобрать оптимальный лизинговый план с учётом их финансовых возможностей и специфики бизнеса. Они не только рассказывали о доступных программах, специальных предложениях и скидках, но и оперативно производили расчёты на интересующие транспортные средства.

Особое внимание на выставке уделялось деловой программе, в рамках которой выступил управляющий московским подразделением компании ООО "Каркаде" Дмитрий Никонов. В своём выступлении он подробно рассказал о преимуществах использования лизинга как инструмента финансирования малого и среднего бизнеса. Кроме того, деловая программа включала проведение конференции, круглого стола и мастер-классов для обсуждения актуальных мер поддержки отечественного бизнеса и повышения финансовой грамотности.

Выставка "КРЕДИТ-EXPO" ежегодно демонстрирует высокую эффективность и продуктивность для всех участников: это важная площадка для обмена опытом и налаживания партнёрских отношений с другими участниками рынка. Посещение выставки позволяет ускорить получение финансовых ресурсов, повысить вероятность получения денежных средств и получить индивидуальные условия каждому заёмщику. Подобные мероприятия играют ключевую роль в стимулировании экономического роста и создании благоприятной среды для развития предпринимательства в России.