CARCADE представила свои услуги на выставке-форуме "Транспорт большого города. Пассажирские перевозки. Дороги. Логистика"

В столице Южного Урала прошла юбилейная выставка-форум "Транспорт большого города. Пассажирские перевозки. Дороги. Логистика". Мероприятие состоялось в Челябинске в 15-й раз.

Событие стало знаковым для всех работников дорожной отрасли Челябинской области, включая представителей власти, науки и бизнеса. В этом году на выставке были продемонстрирован парк нового коммерческого и пассажирского транспорта, широкий спектр спецтехники и систем безопасности, технологии GPS, а также услуги по грузоперевозкам, лизингу и логистике. В центре внимания оказались современные технологии, направленные на улучшение городской мобильности и снижение выбросов.

Деловая программа форума была насыщена актуальными темами. Эксперты обсудили вопросы безопасности дорожного движения, цифровизации транспортной отрасли, а также поделились опытом реализации крупных инфраструктурных проектов. Особое внимание было уделено новой концепции реконструкции мостовых сооружений, а также применению лизинговых программ.

От лица компании CARCADE выступила Ксения Панина, региональный менеджер по работе с ключевыми партнёрами в г. Челябинск. В своём выступлении она рассказала о преимуществах использования лизинга как инструмента финансирования автомобилей и спецтехники для транспортных, дорожных и логистических организаций. К слову, по данным аналитического центра CARCADE, наибольший спрос на лизинговые услуги на Южном Урале в первом полугодии 2024 года наблюдался со стороны сфер торговли, услуг и транспортной деятельности соответственно.

"Данная выставка является одной из ключевых площадок для взаимовыгодного обмена опытом и контактами в УФО. Во времена нестабильности экономики важно иметь надёжного финансового партнёра, кем мы и являемся: за 28 лет работы на российском рынке, компания CARCADE ни разу не поднимала ставку в одностороннем порядке. Портфель компании динамично развивается, именно поэтому нашей задачей на мероприятии стала более детальная презентация деятельности компании и расширение деловых связей", — прокомментировала участие Ксения Панина.