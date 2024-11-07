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CARCADE поддержала День открытых дверей в курганском дилерском центре

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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27 октября в Кургане состоялся День открытых дверей в дилерском центре "Оками Jetour".

Фото: предоставлено компанией CARCADE

На мероприятии для корпоративных клиентов были представлены ключевые модели бренда: универсальный внедорожник Jetour T2, семейный кроссовер X70 Plus, подходящий для дальних поездок, а также городской кроссовер Dashing.

Гости смогли не только ознакомиться с модельным рядом бренда, но и пройти тест-драйвы и задать интересующие вопросы напрямую представителям бренда, что позволило им на практике оценить все преимущества данных авто. Желающих обновить свои автопарки, менеджеры лизинговой компании CARCADE консультировали по вопросам оформления кроссоверов в лизинг. Программа сопровождалась разрисовкой автомобиля красками, фотозоной, праздничным фуршетом и розыгрышем призов от партнёров мероприятия.

Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортёрами и дистрибьюторами ООО "Каркаде" отметила важность сотрудничества с брендом Jetour.

"Мы рады работать с одним из наиболее востребованных на российском рынке автомобильных брендов. Благодаря партнёрству мы совместно открываем для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей новые возможности, позволяя им легко и оперативно пополнять свои корпоративные автопарки кроссоверами Jetour".

День открытых дверей в ДЦ "Оками Jetour" стал не только возможностью для знакомства с новыми автомобилями, но и площадкой для общения, обмена опытом и получения полезной информации о современных возможностях лизинга.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5y4C5j6

ИНН 3905019765

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