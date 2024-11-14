Стали известны сроки пересмотра стоимости проезда в Самаре

Действующая стоимость проезда в общественном транспорте Самары установлена на срок до 31 декабря 2024 года. Обсуждение тарифов на 2025 год запланировано на ноябрь. Об этом Волга Ньюс сообщили в городском департаменте транспорта.

Представители ведомства напомнили, что сейчас стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте составляет 35 рублей по безналичному расчету и 38 рублей за наличный расчет. Также предусмотрены льготы для отдельных категорий пассажиров (школьников, студентов, пенсионеров и др.). Имеются проездные билеты сроком действия на 1 месяц.

"Стоимость проезда формируется исходя из приоритетной возможности предоставления льгот социально незащищенным категориям пассажиров, а также с учетом стимулирования использования безналичной оплаты проезда. В частности, для выполнения второй задачи внедрена новая система оплаты проезда с использованием специальных табличек с QR-кодами, оснащенных технологией бесконтактной оплаты (NFC). До конца года при покупке билета таким способом действует скидка в 11 рублей. Вышеуказанные меры эффективны: по статистике доля пассажиров, оплачивающих проезд наличными, сократилась более чем в 3 раза (с 33% до 11%)", — рассказали представители дептранса.

При этом чиновники отметили, что себестоимость перевозки пассажира общественным транспортом существенно выше стоимости проезда:

"Транспортным предприятиям компенсируют разницу при оплате контрактов на перевозки в соответствии действующими нормативными документами. Общий объем выплаченных средств из городского бюджета за 1-3 кварталы 2024 года составляет около 1,5 млрд рублей".