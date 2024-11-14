Скидки на проезд в Самаре по пакетным тарифам сделают постоянными

Пилотный проект по внедрению пакетных тарифов в общественном транспорте Самары показал их востребованность у пассажиров. Поэтому их планируют утвердить на постоянной основе. Об этом Волга Ньюс сообщили в городском департаменте транспорта.

Проект стартовал в январе 2024 года. Воспользоваться льготными тарифами могут обладатели Карты жителя Самарской области. На выбор представлены четыре вида "пакетов":

5 поездок за 165 руб. (33 руб. за 1 поездку);

10 поездок за 325 руб. (32,5 руб. за 1 поездку);

20 поездок за 640 руб. (32 руб. за 1 поездку);

40 поездок за 1240 руб. (31 руб. за 1 поездку).

Действие пакетных тарифов несколько раз продлевали. Но уже скоро они будут доступны на постоянной основе.

"Пакетные тарифы востребованы у пассажиров, поскольку позволяют оплачивать проезд с существенной скидкой. При стоимости проезда за наличный расчет в размере 38 рублей и по безналу за 35 рублей цена одной поездки при использовании пакетных тарифов может составлять от 33 рублей до 31 рубля. С 2025 года планируется утверждение пакетных тарифов на постоянной основе", — сообщили Волга Ньюс в дептрансе.