16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Скидки на проезд в Самаре по пакетным тарифам сделают постоянными Стали известны сроки пересмотра стоимости проезда в Самаре Туристский код Сызрани: как обойти достопримечательности купеческого городка без экскурсовода ВЭБ.РФ: Самара — среди самых популярных городов для семейного туризма В Самаре закрыто движение по ул. Печерской

Общество

Скидки на проезд в Самаре по пакетным тарифам сделают постоянными

САМАРА. 14 НОЯБРЯ.ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 108
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Пилотный проект по внедрению пакетных тарифов в общественном транспорте Самары показал их востребованность у пассажиров. Поэтому их планируют утвердить на постоянной основе. Об этом Волга Ньюс сообщили в городском департаменте транспорта.

Фото: Волга Ньюс

Проект стартовал в январе 2024 года. Воспользоваться льготными тарифами могут обладатели Карты жителя Самарской области. На выбор представлены четыре вида "пакетов":

  • 5 поездок за 165 руб. (33 руб. за 1 поездку);
  • 10 поездок за 325 руб. (32,5 руб. за 1 поездку);
  • 20 поездок за 640 руб. (32 руб. за 1 поездку);
  • 40 поездок за 1240 руб. (31 руб. за 1 поездку).

Действие пакетных тарифов несколько раз продлевали. Но уже скоро они будут доступны на постоянной основе.

"Пакетные тарифы востребованы у пассажиров, поскольку позволяют оплачивать проезд с существенной скидкой. При стоимости проезда за наличный расчет в размере 38 рублей и по безналу за 35 рублей цена одной поездки при использовании пакетных тарифов может составлять от 33 рублей до 31 рубля. С 2025 года планируется утверждение пакетных тарифов на постоянной основе", — сообщили Волга Ньюс в дептрансе.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 09 ноября 2024 04:22 Природоохранная прокуратура рассказала о захвате берега в Усинском

Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.

Грета Отто 05 ноября 2024 13:57 В муниципалитетах региона ликвидируют образовавшиеся ранее стихийные свалки

Какое отношение минсельхоз имеет к мусору???

Галина Волга. Васькова 02 ноября 2024 08:42 В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут

Александр Калинов 29 октября 2024 12:15 Объекты "Т Плюс" посетил и.о. главы Самары Иван Носков

"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

На площади Куйбышева в Самаре прошел Парад Памяти

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

ТМ "Пестравка" поздравила самарцев с Днем города и презентовала новый портал о Самаре "Геометка"

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1