Пакетные тарифы по Карте жителя Самарской области будут действовать до конца сентября

У держателей Карты жителя Самарской области есть возможность подключения пакетных тарифов до 30 сентября 2024 г., сообщается на сайте сервиса.
Доступно четыре вида тарифов:
- 5 поездок за 165 руб. (33 руб. за 1 поездку);
- 10 поездок за 325 руб. (32,5 руб. за 1 поездку);
- 20 поездок за 640 руб. (32 руб. за 1 поездку);
- 40 поездок за 1240 руб. (31 руб. за 1 поездку).
Инструкцию как подключить пакетное предложение можно найти на сайте Карты.
Пакетным предложением можно воспользоваться не чаще одного раза в месяц и срок действия пакетного тарифа составляет 30 календарных дней с даты активации. Если вы не успели использовать все поездки, но период активации (30 дней) истек, то оставшиеся поездки "сгорят" и не переносятся на новый месяц.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?