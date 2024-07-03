Пакетные тарифы по Карте жителя Самарской области будут действовать до конца сентября

У держателей Карты жителя Самарской области есть возможность подключения пакетных тарифов до 30 сентября 2024 г., сообщается на сайте сервиса.

Доступно четыре вида тарифов:

5 поездок за 165 руб. (33 руб. за 1 поездку);

10 поездок за 325 руб. (32,5 руб. за 1 поездку);

20 поездок за 640 руб. (32 руб. за 1 поездку);

40 поездок за 1240 руб. (31 руб. за 1 поездку).

Инструкцию как подключить пакетное предложение можно найти на сайте Карты.

Пакетным предложением можно воспользоваться не чаще одного раза в месяц и срок действия пакетного тарифа составляет 30 календарных дней с даты активации. Если вы не успели использовать все поездки, но период активации (30 дней) истек, то оставшиеся поездки "сгорят" и не переносятся на новый месяц.