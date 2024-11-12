Весь общественный транспорт Самары оснастят NFC-табличками с QR-кодом

NFC-таблички для оплаты проезда появятся во всем общественном транспорте Самары. Об этом заявил и.о. главы города Иван Носков.

Напомним, с 10 октября Самара участвует в акции Национальной системы платежных карт, которая позволяет оплачивать за проезд в наземном общественном транспорте через систему быстрых платежей. Пассажиры могут расплачиваться, используя NFC-таблички с QR-кодом, которые размещены в салонах муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев.

И.о. главы Самары поделился, что Самара - в первой десятке регионов, где введена такая система.

"Самарцы, которые выбрали быструю систему оплаты за проезд через NFC-таблички с QR-кодом, уже оценили и ее удобство, и приятный бонус — скидку", — отметил и. о. главы города.

Также он подчеркнул, что система значительно облегчает труд кондукторов, особенно в часы пик: телефон у всех под рукой, а таблички с QR-кодом размещены по всему салону.

"За два месяца оплаты через QR-код воспользовались более 60 тысяч пассажиров. Не скажу, что это много, учитывая ежедневный пассажиропоток по всей области. К новому мы всегда привыкаем сложно. Но нельзя игнорировать прогресс, он неизбежен. Если уж мы планируем обновлять подвижной состав, развивать транспортную сеть, то нужно идти в ногу со временем во всем", - резюмировал Иван Носков.

Он подчеркнул: NFC-таблички будут во всем транспорте.

"Самара, как город-миллионник, просто обязана внедрять новые технологии", - считает и.о. главы города.

При пользовании новой системой скидка на разовый проезд для самарских пассажиров составляет 11 рублей. Акция действует до конца 2024 года. Таким образом, один пассажир, совершая хотя бы пару поездок в день, экономит более 500 рублей в месяц, подсчитали специалисты Единого оператора электронного проездного в Самарской области "Объединенная транспортная карта".

Организатором акции является Национальная система платежных карт. Они отладили функционирование своего программного обеспечения. Для удобства пассажиров сертифицированные NFC-таблички с QR-кодом размещены в разных частях салонов, на разной высоте. Они ударопрочные, защищены специальным покрытием.

По словам руководителя департамента транспорта Сергея Маркова, наряду с передовыми возможностями, которые существенно облегчают процесс оплаты поездок, остаются в силе и классические способы — кондуктору, банковской картой и наличными средствами.

"При этом мы наблюдаем рост популярности использования системы быстрых платежей", - сообщил Маркин.

Компенсация "выпадающих" средств за счет скидки в 11 рублей муниципальным перевозчикам в полном объеме гарантирована Единым оператором Национальной системы платежных карт.

Порядок оплаты за проезд на наземном общественном транспорте следующий: