Для самарцев запустили систему скидок на проезд в общественном транспорте

Для пользователей Карты жителя Самарской области запущена система скидок для оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает мэрия областной столицы.

Теперь всем категориям граждан доступно четыре вида тарифов:

5 поездок за 170 руб. (34 руб. за 1 поездку);

10 поездок за 335 руб. (33,5 руб. за 1 поездку);

20 поездок за 660 руб. (33 руб. за 1 поездку);

40 поездок за 1280 руб. (32 руб. за 1 поездку).

Пакетным предложением можно воспользоваться один раз в месяц. При этом не обязательно подключать его в первых числах, подключенный тариф начинает действовать с моменты его оплаты. Предложение действует пока до 31 марта 2024 года.

"После пересмотра тарифного меню в конце прошлого года было принято решение увеличить стоимость проезда с 35 до 38 рублей. При этом те, кто оплачивают проезд банковской картой — это около 90% пассажиров — экономят 3 рубля. Новое предложение позволит самарцам, которые часто пользуются общественным транспортом, увеличить эту экономию до 6 рублей. Мы приняли решение ввести такую акцию в рамках пилотного проекта с января по март. Если предложение окажется востребованным для жителей, акция будет продлена", — отметил заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин.

Подключить акционный пакет поездок можно на портале card.samregion.ru или в отделении Объединенной транспортной карты. В последнем специалисты запишут тариф на карту жителя Самарской области.

В Самаре также продолжают действовать льготные тарифы для студентов, школьников и пенсионеров. Несмотря на повышение стоимости проезда, пенсионерам предоставлена возможность оплаты по ценам прошлого года — 270 руб. за 90 поездок (по социальной карте или карте жителя Самарской области).