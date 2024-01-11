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Общество

Для самарцев запустили систему скидок на проезд в общественном транспорте

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для пользователей Карты жителя Самарской области запущена система скидок для оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает мэрия областной столицы.

Теперь всем категориям граждан доступно четыре вида тарифов:

  • 5 поездок за 170 руб. (34 руб. за 1 поездку);
  • 10 поездок за 335 руб. (33,5 руб. за 1 поездку);
  • 20 поездок за 660 руб. (33 руб. за 1 поездку);
  • 40 поездок за 1280 руб. (32 руб. за 1 поездку).

Пакетным предложением можно воспользоваться один раз в месяц. При этом не обязательно подключать его в первых числах, подключенный тариф начинает действовать с моменты его оплаты. Предложение действует пока до 31 марта 2024 года.

"После пересмотра тарифного меню в конце прошлого года было принято решение увеличить стоимость проезда с 35 до 38 рублей. При этом те, кто оплачивают проезд банковской картой — это около 90% пассажиров — экономят 3 рубля. Новое предложение позволит самарцам, которые часто пользуются общественным транспортом, увеличить эту экономию до 6 рублей. Мы приняли решение ввести такую акцию в рамках пилотного проекта с января по март. Если предложение окажется востребованным для жителей, акция будет продлена", — отметил заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин.

Подключить акционный пакет поездок можно на портале card.samregion.ru или в отделении Объединенной транспортной карты. В последнем специалисты запишут тариф на карту жителя Самарской области.

В Самаре также продолжают действовать льготные тарифы для студентов, школьников и пенсионеров. Несмотря на повышение стоимости проезда, пенсионерам предоставлена возможность оплаты по ценам прошлого года — 270 руб. за 90 поездок (по социальной карте или карте жителя Самарской области).

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Мальцев 01 декабря 2023 11:33 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.

Олег Новиков 29 ноября 2023 06:00 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.

Олег Новиков 29 ноября 2023 05:08 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.

Николай Страшнов 28 ноября 2023 14:06 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!

Олег Росланов 28 ноября 2023 11:26 Генеральный директор стрелкового клуба "Вымпел": "Происходящее похоже на провокацию"

В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.

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