CARCADE выступила партнёром конференции "Формула бизнеса" в Ижевске

14 ноября в Ижевске прошла конференция "Формула бизнеса", посвящённая темам повышения продаж и управления командой.

Мероприятие для учредителей, генеральных директоров компаний, представителей малого и среднего бизнеса проходило в Федерации Профсоюзов Удмуртской Республики. В рамках конференции прошли выступления экспертов, в том числе бизнес-тренеров и представителей компаний Битрикс24 и Lidkom. Ключевыми темами для обсуждения стали AI-инструменты для совместной работы и управления, кейсы кратного роста бизнеса в регионе, идеи по мотивации персонала для достижения высоких результатов. Каждый участник получил электронный диплом и бонусы от организаторов.

Компания CARCADE приняла участие в мероприятии в статусе партнёра, представив свои услуги для представителей малого и среднего бизнеса. Менеджеры компании проводили индивидуальные консультации для участников, детально разъясняя все тонкости и преимущества данного финансового инструмента.

"Площадка предоставила отличную возможность для обмена опытом, а также полезными контактами с руководителями компаний из Ижевска для обсуждения взаимовыгодного сотрудничества. Темы, освещённые на конференции, были преподнесены через практические кейсы экспертов, что позволило получить актуальную информацию и новые идеи для развития бизнеса", — прокомментировал участие Эдуард Вахитов, менеджер лизинговой компании ООО "Каркаде" в г. Ижевск.