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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE завершила осенний сезон партнёрских мероприятий

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В ноябре лизинговая компания CARCADE поддержала ряд партнёрских мероприятий, проходивших в Санкт-Петербурге, Москве и Кургане.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Так, 14 ноября состоялось торжественное открытие нового дилерского центра EXEED Центр АВТОДОМ Стачек в Санкт-Петербурге. В современном пространстве дилерского центра потенциальные покупатели, представители СМИ и автомобильного бизнеса смогли познакомиться с шоу-румом и линейкой автомобилей EXEED. Открытие сопровождалось развлекательной программой, включающей в себя выступление кавер-группы и саксофониста. Дополнением к программе стал творческий мастер-класс "Чайная церемония", позволивший гостям отвлечься от суеты и погрузиться в атмосферу спокойствия. Гостей также ожидал фуршет с напитками, ведущий с развлекательной программой, памятные призы и подарки.

21 ноября в Москве состоялся День встреч для представителей бизнес-сегмента в HONGQI Авилон. Мероприятие, организованное для юридических лиц и клиентов лизинга, проходило в неформальной обстановке. Гостям провели экскурс в историю бренда и презентацию ключевых моделей, наиболее востребованных среди бизнес-аудитории. Представители марки подробно рассказали о преимуществах седанов H5 и H9, внедорожника E-HS9 и кроссовера HS5 classic. Гости смогли пройти тест-драйвы на выбранных моделях и оценить их управляемость. Кроме того, в рамках события прошла китайская чайная церемония, дополненная знакомством с философией "Бацзы". Фуршет и интерактив, организованные в рамках мероприятия, способствовали укреплению деловых связей и неформальному общению участников.

Завершающим ноябрьским мероприятием стал День открытых дверей DongFeng в Кургане, который прошёл 23 ноября. Мероприятие предоставило участникам возможность ближе познакомиться с модельным рядом легковых автомобилей бренда. Гости смогли напрямую пообщаться с представителями и получить ответы на все интересующие вопросы, касающиеся характеристик и преимуществ авто. Мероприятие сопровождалось фуршетом, а также выступлениями музыкальной группы и дэнс-шоу.

В рамках мероприятий менеджеры CARCADE консультировали юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по условиям лизинга, учитывая специфику бизнеса и потребности каждого клиента.

"Стоит отметить, что CARCADE является официальным партнёром всех ведущих автомобильных брендов, представленных на российском рынке, что позволяет своевременно получать информацию о новых моделях, предоставлять расширенный спектр специальных предложений, а также участвовать в презентациях, наглядно представляя клиентам все технические преимущества автомобилей", — рассказала Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортерами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".

Реклама. ООО "Каркаде".

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