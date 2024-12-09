CARCADE провела бесплатное обучение по вопросам учета аренды движимого и недвижимого имущества и по вопросам изменений в налогообложении

С 19 по 22 ноября компания CARCADE в партнёрстве с крупнейшей аудиторско-консалтинговой группой компаний UNICON (ЮНИКОН) впервые провела бесплатное онлайн-обучение по вопросам, связанным с внедрением новых стандартов ФСБУ и изменением законодательства в части налогообложения.

В связи с получением большого количества практических вопросов от клиентов компании CARCADE, было принято решение о проведении онлайн-семинара совместно с признанным экспертом в вопросах лизинга аудиторской компанией UNICON (ЮНИКОН). На протяжении четырех дней проходило мероприятие, участники смогли получить исчерпывающие ответы на сложные вопросы, касающиеся практического применения федеральных стандартов бухгалтерского учёта (ФСБУ) 6, 25 и 28. В рамках обучения также были рассмотрены изменения в налоговом законодательстве РФ, вступившие и вступающие в силу с 1 января 2025 года, актуальные для лизинговых компаний и практические примеры расчёта чистых инвестиций в аренду и финансового дохода по лизингу с учётом разных ситуаций.

Обучение было организовано для ограниченного круга лиц и вызвало большой интерес среди клиентов CARCADE: на семинар зарегистрировались более 650 слушателей и было задано более 200 вопросов, на каждый из которых эксперты постарались дать ответ. Обучение проходило в эксклюзивном онлайн-формате.

Команда CARCADE всегда открыта к прямому общению с партнёрами и клиентами и готова предоставлять консультации для того, чтобы сделать продукт автолизинга более понятным и доступным для любого предпринимателя. Обучение стало важным событием для многих предпринимателей, стремящихся разобраться в сложных аспектах бухгалтерского и налогового учёта в лизинговой сфере и повысить свой уровень финансовой грамотности.