Эксперт CARCADE в интервью рассказала о специфике в работе лизинговой компании на Дальнем Востоке

О специфике клиентов и особенностях работы лизинговой компании в Приморье в интервью для информационного агентства PrimaMedia рассказала директор представительства в г. Владивосток Елена Воробьева.

По словам эксперта, Дальневосточный федеральный округ — приоритетный регион для развития туризма, а также новых компаний, занимающихся преображением инфраструктуры, усовершенствованием логистических услуг, промышленности, территории опережающего развития, поэтому CARCADE помогает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям приобретать необходимую им технику и легковой транспорт, в особенности под такси или для сдачи в аренду, на доступных условиях. Так, по итогам 11М2024 года прирост сделок в сегменте легкового автотранспорта относительно аналогичного периода прошлого года составил 185%.

"В современных реалиях мы активно наращиваем объемы финансирования спецтехники, в связи с развитием строительства на территории Приморского края. Анализируя данные за прошедшие 11 месяцев, могу сказать, что клиентов с основным видом деятельности "Строительство" в портфеле Каркаде в Приморском крае стало на 31% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Сегмент коммерческого транспорта, куда относятся грузовые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы демонстрирует положительную динамику. В количественном отношении прирост сделок составил 37%, а лидерами роста стали марки: Shacman, FAW, SITRAK. Количество сделок в сегменте спецтехники также увеличилось на 72%", — сообщила Елена.

Кроме того, CARCADE является постоянным участником программы льготного лизинга от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В рамках этой программы клиенты могут приобрести легковые, лёгкие коммерческие, грузовые автомобили с ДВС, электромобили, высокоавтоматизированные транспортные средства, а также туристические автобусы отечественного производства с использованием скидки до 35%. Также есть региональные субсидии, например, Приморская, которая предназначена для малых и средних компаний и ИП, зарегистрированных на территории края. Ежегодная субсидия пользуется высоким спросом среди клиентов: с её помощью они могут сэкономить до 500 тыс. рублей при приобретении техники любой марки.