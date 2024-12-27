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CARCADE выступила партнёром автомобильных презентаций в Барнауле

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В декабре в Барнауле состоялись презентации новых моделей брендов TANK и CHERY, которые привлекли внимание автолюбителей и профессионалов отрасли.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Одним из событий стало закрытое мероприятие "Менеджер года", которое прошло 12 декабря. В рамках мероприятия были награждены лучшие управленцы по итогам отраслевых экспертных советов. На площадке, в камерной атмосфере, презентовали флагманский внедорожник TANK 700, который стал символом статуса и престижа. Автомобиль премиального сегмента доступен в трёх уникальных комплектациях, которые отличаются уникальными карбоновыми элементами, фарами с лазерной проекцией и подсветкой на крыше, а также 22-дюймовыми оригинальными бронзовыми дисками. Большой внедорожник с рамным шасси и интеллектуальной системой полного привода оснащён адаптивной пневматической подвеской, что делает его идеальным для различных условий эксплуатации. Под капотом установлен двигатель нового поколения: в комплектациях Premium и Superior используется бензиновый 3-литровый двигатель мощностью 354 л. с., в специальной версии Edition One сочетается надёжный бензиновый мотор V6 объёмом 3,0 л и эффективная гибридная установка, которые в совокупности обеспечивают мощность 517 л. с. и разгон от 0 до 100 км/ч всего за 5,9 секунды. Менеджеры компании CARCADE, присутствующие на мероприятии, предоставляли информацию о выгодных условиях приобретения новой модели в лизинг. В дополнение к программе событие сопровождалось живой музыкой и изысканным фуршетом, что позволило гостям пообщаться в непринуждённой обстановке.

26 декабря в дилерском центре на ул. Калинина состоялась презентация флагманского кроссовера Chery Tiggo 9, недавно дебютировавшего на российском рынке. Новый дизайн и сверхвместительный салон модели не оставили гостей равнодушными. Автомобиль максимально адаптирован к климату и дорожным условиям благодаря полному зимнему пакету, оцинкованному кузову и системам, позволяющим снизить расход топлива. Chery Tiggo 9 оснащён комплексом онлайн-сервисов: навигацией с отображением затруднений движения в реальном времени, онлайн-воспроизведением музыки и видео, информацией о погоде, а также доступом к социальным сетям и другим сервисам. На мероприятии была также организована фотозона, тест-драйвы, фуршет и детская программа. Представители CARCADE проводили консультации по условиям лизинга и вручали памятные подарки для гостей.

"В 2024 году CARCADE активно поддерживала проведение презентаций новых моделей, организуемых нашими партнёрами. Успех прошедших мероприятий подчёркивает растущий интерес к новым технологиям и автомобилям премиум-класса. Совместные партнёрские программы позволяют нашим клиентам приобретать новинки по выгодным условиям", — поделилась Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортерами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".

Реклама. ООО "Каркаде".

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