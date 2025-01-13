В Самаре ночью начнут тестировать новые трамваи

В Трамвайно-троллейбусном управлении Самары завершили сборку трех новых трехсекционных трамваев "Витязь М". В ночь на вторник, 14 января, стартует их обкатка. Об этом на оперативном совещании регионального правительства сообщил глава города Иван Носков.
"Машинисты подготовлены. Если все будет идти по плану, то к 17 января будем готовы", — сообщил Иван Носков.
Губернатор Вячеслав Федорищев попросил пригласить его на один из тестовых запусков трамвая, отметив, что транспорт "нужно тестировать не на жителях, а на себе".
Также в Твери сейчас собирают трамваи "Львенок" для Самары. Всего в город поступит 71 вагон.
"Витязь-М" — флагман линейки трамвайных вагонов "ПК Транспортные системы". Особое внимание уделено удобству пассажиров — панорамные окна позволяют любоваться видами города, а эргономичные сиденья делают поездку комфортной и приятной. Широкие двери позволяют значительно увеличить скорость пассажирообмена на остановках. Просторный салон со 100%-низким полом обеспечивает комфортное передвижение пассажиров, а широкие информационные экраны, работающие в режиме реального времени, дают полную информацию о поездке. Интерьер создан с применением алюминиевых сплавов, что делает его долговечным, пожаробезопасным и эстетически привлекательным. Общая пассажировместимость трамвая — 260 человек.