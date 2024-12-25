В Твери начали сборку трамваев "Львенок" для Самары

ПК "Транспортные системы" начала сборку трамваев "Львенок" для Самары на "Тверском механическом заводе электротранспорта", сообщает пресс-служба компании. Вагоны будут иметь возможность работы по СМЕ.
"Всего мы поставим в город 71 трамвай этой модели по договору с АО "СберЛизинг". Первую партию отправим до конца февраля 2025 г.", — уточнили в компании.
Напомним, ранее также сообщалось о поставках в Самару до конца января трех трехсекционных трамваев "Витязь-М".
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То есть Федорищев смог, а Азарову не дали.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.