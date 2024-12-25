В Твери начали сборку трамваев "Львенок" для Самары

ПК "Транспортные системы" начала сборку трамваев "Львенок" для Самары на "Тверском механическом заводе электротранспорта", сообщает пресс-служба компании. Вагоны будут иметь возможность работы по СМЕ.

"Всего мы поставим в город 71 трамвай этой модели по договору с АО "СберЛизинг". Первую партию отправим до конца февраля 2025 г.", — уточнили в компании.

Напомним, ранее также сообщалось о поставках в Самару до конца января трех трехсекционных трамваев "Витязь-М".