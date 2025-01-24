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Финансы Экономика и бизнес

Директор воронежского представительства CARCADE в интервью рассказал об итогах работы компании в 2024 году

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Директор представительства ООО "Каркаде" в г. Воронеж Дмитрий Киселёв в интервью для сетевого издания "РИА Воронеж" рассказал об особенностях рынка лизинга в Центрально-Чернозёмном регионе.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Эксперт отметил, что локальный рынок лизинга демонстрирует значительное разнообразие.

"Отсутствие таких ресурсоёмких отраслей как горнодобывающая промышленность, нефтегазовый сектор и тяжёлое машиностроение определяет специфику регионального рынка лизинга. Его основу составляют динамично развивающиеся сферы услуг, сельское хозяйство и строительный комплекс. Клиентами являются компании, работающие в сфере грузовых и пассажирских перевозок, строительства, а также различных производственных отраслях. Разнообразие клиентов и секторов экономики создаёт конкурентный рынок лизинга, предлагающий гибкие условия и различные программы финансирования", — пояснил Дмитрий.

В интервью представитель рассказал также о том, что по итогам года динамика продаж CARCADE показала общий положительный результат.

"Если говорить о достижениях, можно отметить несколько направлений. Прирост доли легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в количественном отношении составил 28% относительно 2023 года, заняв во всём портфеле компании 61%. Также ощутимо вырос спрос на автобусы — прирост количества выданных транспортных средств в этом сегменте за 12 месяцев 2024 года составил 43%. Непрерывно набирают популярность транспортные средства китайского производства: так, прирост продаж азиатских легковых автомобилей в штуках составил 35%, а количество проданных единиц китайской спецтехники выросло на 22%", — дополнил Дмитрий Киселёв.

Эксперт отметил, что до 2022 года россияне очень настороженно смотрели в сторону китайского автопрома, а сейчас по дорогам уверенно перемещаются автомобили с трудно выговариваемыми названиями. На площадках реализации б/у транспорта появляются китайские автомобили с пробегом более 200 тыс. км, что означает то, что опасения по качеству авто не оправдались.

Реклама. ООО "Каркаде".

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