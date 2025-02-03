В CARCADE рассказали о специфике лизингового рынка в Мурманске

Елена Ушакова, директор представительства ООО "Каркаде" в Мурманске, в интервью для информационного портала "Nord-News" рассказала о деятельности представительства компании в регионе.

В ходе интервью эксперт отметила, что в Мурманской области компании довольно активно используют услуги лизинга, что обусловлено спецификой региона, в особенности климатическими условиями: это приводит к необходимости регулярного обновления автопарка.

"По итогам 2024 года наиболее востребованными транспортными средствами в портфеле продаж ООО "Каркаде" в Северо-Западном федеральном округе стали автобусы: прирост сделок в данном сегменте составил 203% относительно прошлого года, а лидерами роста выступили бренды YUTONG, HIGER и ZHONGTONG. Далее следует сегмент легкового и лёгкого коммерческого транспорта, доля которого увеличилась на 15% в количественном отношении. Здесь драйверами роста стали марки GEELY, HAVAL и EXEED", — поделилась статистикой Елена.

Елена добавила, что перспективы развития рынка лизинга в Мурманской области весьма позитивны. Учитывая особенности региональной экономики, спрос на лизинг будет оставаться как среди крупных, так и среди небольших предприятий: крупный бизнес получает возможность оптимизировать налогообложение и эффективнее управлять своими финансами, а для малых компаний это возможность обновлять транспортные средства без значительных вложений, с умеренными процентными ставками и гибкими условиями.

В заключение Елена отметила, что на текущий момент штат представительства полностью укомплектован, и одной из ключевых задач остаётся увеличение доли рынка. Для достижения этой цели компания активно адаптируется к быстро изменяющимся условиям рынка и стремится глубже понять бизнес-структуры своих партнёров.

"Для нас важно, чтобы клиенты могли работать с экспертами, которые не только понимают их потребности, но и готовы предложить грамотные решения, направленные на развитие их бизнеса", — пояснила Елена Ушакова.