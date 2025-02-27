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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE приняла участие в круглом столе, организованном "Коммерсантъ-Ростов"

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19 февраля в Ростове-на-Дону прошёл круглый стол, на котором эксперты отрасли обсудили тренды и перспективы авторынка в регионе.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

В ходе беседы ведущие эксперты отрасли, представители автодилеров и банков, затронули изменения российского автомобильного рынка в последние годы, которые вызвали перестройку всей системы продаж. Было отмечено, что потребительское поведение значительно изменилось: покупатели стали более прагматичны, внимательнее изучают технические характеристики и условия гарантийного обслуживания. Тем не менее рынок развивается и приспосабливается к новым реалиям.

Эксперты отметили высокий спрос на специализированную технику, которая востребована среди малого и среднего бизнеса. Речь идёт о самосвалах, погрузчиках и автомиксерах в мини-версии. В сегменте легкового транспорта ситуация также выглядит оптимистично. Появление новых моделей и расширение программ государственной поддержки способствуют постепенному восстановлению рынка.

"Сохранение положительной динамики в сегменте легкового транспорта связано с изменением потребительских предпочтений и ростом интереса к более экономичным и функциональным автомобилям", — прокомментировал Евгений Ращупкин, региональный менеджер по работе с ключевыми партнёрами лизинговой компании ООО "Каркаде".

Вместе с тем он отметил коррекцию спроса, которая происходит благодаря появлению большого числа небольших компаний, стремящихся оптимизировать свои расходы. Эти компании могут значительно сократить затраты на содержание тягачей, что делает их более конкурентоспособными.

"Сейчас авторынок насыщен предложениями, и конкуренция становится всё более острой. В таких условиях выигрывает тот, кто способен предложить покупателю более выгодные условия", — сказал Евгений.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yEXgJk

ИНН 3905019765

Гид потребителя

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